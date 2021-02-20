2021/02/20 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تكشف عن تلاعب في العلامات التجارية للدجاج ونواب: مؤامرة يقودها فاسدون لضرب المنتج المحلي وابقاء السوق رهينة المستورد بغداد – قصي منذر حذرت فعاليات اقتصادية ونيابية , من تداعيات الحظر الصحي وأثاره الكارثية على المنتج المحلي , مؤكدين انه هناك مؤامرة يقودها فاسدون لابقاء السوق رهينة المستورد , فيما اشارت غرفة تجارة […]

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