ائتلاف النصر يرد على النجيفي ويصف تصريحاته بأنها باطلة ومدفوعة الثمن

2021/02/20 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر ائتلاف النصر بيانا رد من خلاله على اتهامات محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، بشأن مسؤولية رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن دخول القوات التركية إلى العراق.

ووصف بيان للمتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر تصريحات النجيفي التي قال فيها ان حيدر العبادي هو من ادخل القوات التركية الى العراق، وصفتها بأنها باطلة ومدفوعة الثمن، مضيفة ان الجميع يعلم أنّ القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، وان العبادي كان قد تقدم عام الفين وخمسة عشر باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي، حول تواجد القوات التركية قرب مدينة الموصل شمالي العراق.

بيان المتحدثة باسم ائتلاف النصر جاء ردا على تصريح النجيفي الذي قال فيه ان دخول القوات التركية الى الاراضي العراقية، كان بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

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