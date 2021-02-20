2021/02/20 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ايران تقرر اغلاق منفذ حاج عمران الحدودي مع اقليم كردستان لمدة اسبوعين

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