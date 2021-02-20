الصحة تكشف عن 4 انواع من الاغذية لانقاذ الاطفال من السلالة الجديدة

2021/02/20 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت زارة الصحة والبيئة، السبت، عن انواع اغذية التي يجب ان يتناولها الاطفال لزيادة مناعتهم ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة هيثم العبيدي، في تصريحات، تابعها " ان ار تي عربية"، 19 شباط 2021، إن "الاطفال في عمر ما دون السنة يجب أن يتناولوا (السريلاك) المليء بالمكملات الغذائية، بالاضافة الي فيتامين اي وفيتامين دي من المراكز الصحية"، مشيرا الى "أهمية متابعة برنامج اللقاحات الوطنية كل شهرين في المراكز الصحية".

وأضاف أن "الاطفال ما فوق السنة فإنه من المهم أن يكون غذاءهم متنوع، ويجب ان يتناولوا اللحوم البيضاء والحمراء والخضار والفواكه"، لافتا الى أن "قضية شرب العصائر ليست مهمة بدرجة تناول اللحوم، حيث تعتبر اللحوم مصدرا للبروتنين المهم في بيناء الاجسام المناعية التي هي ايضا عبارة عن بروتين".

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