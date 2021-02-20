'ماوقع له أسوأ من الوفاة'!.. عراقي يتعرض لحادث فينكشف زواجه السري من ثانية

2021/02/20 | 22:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تسبب حادث سير في صراع وأزمة عائلية للسائق، حيث ان السائق كان متزوج من امرأتين الا ان الثانية كان زواجها سرا، وبقدومهما إلى المستشفى كلا على حدة للاطمئنان عليه حدث الشجار بينهما، الا ان الواقعة كما وصفتها شرطة أربيل "كانت أكبر من وفاة المصاب".

وقال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، فاضل حاجي، لموقع NRT عربية اليوم، (20 شباط 2021)، ان "الحادثة حصلت قبل أيام في أربيل، عندما اصطدمت سيارتين ببعضهما في أحد شوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة سائقي السيارتين".

وأضاف حاجي، انه "وبعد احالة السائقين المصابين الى المستشفى ومجيء أقاربهما بفترة قصيرة، ارتفعت الاصوات والنحيب بشكل ملحوظ، وظن الحاضرين بأن أحد المصابين قد توفي، لكن المسألة كانت أكبر من وفاة المصاب، فقد تبين بأن السائق تزوج إمرأة ثانية سرا، وعندما نقل إلى المستشفى لحقت به زوجتيه الأولى والثانية كلا على حدة".

وتابع، ان "الزوجتين تعرفتا على بعضهما في المستشفى، وحدث الشجار بينهما في نفس الوقت، وبعد النحيب والشجار توجهت الزوجة الأولى إلى السائق الآخر الذي تسبب في الحادث وشكت له: "لماذا لم يقتل زوجها!".

A.A

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