المالكي : تربطني مع الرئيس بايدن علاقة تفاهم

2021/02/20 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تربطني مع الرئيس الامريكي جو بايدن علاقة تفاهم .وقال في لقاء متلفز ان : الادارة الامريكية الجديدة تفاوضية وتفاهمية وعودة العلاقات وابعاد التوتر الامريكي الايراني يصب في صالح العراق والمنطقة./انتهى3

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