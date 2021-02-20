بلقاء متلفز .. المالكي يطالب اللجنة المالية النيابية بايلاء المناطق المحرومة تخصيصات من الموازنة

2021/02/20 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اللجنة المالية النيابية بايلاء المناطق المحرومة تخصيصات من الموازنة .وقال بلقاء متلفز ان قانون اجتثاث البعث يحمي البعثيين اكثر من معاقبته لهم .واضاف المالكي ان : عودة البعث من جديد قضية انتهت وسيكون لنا موقف صارم اذا لاحت بالافق مشاريع لعودته فعليا./انتهى3

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