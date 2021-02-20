العراق.. سقوط 4 صواريخ على قاعدة بلد الجوية

2021/02/20 | 22:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين....

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