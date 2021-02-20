خبير أميركي يتوقع نهاية قريبة جدا لكورونا.. ويكشف الأسباب العلمية

2021/02/20 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع أستاذ وجراح أميركي في جامعة جونز هوبكنز نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول شهر أبريل القادم، ما يسمح للحياة الطبيعية بالعودة، وفق ما جاء في مقاله المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال".

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