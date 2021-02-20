ليفربول يسقط أمام إيفرتون في البريميرليغ

2021/02/20 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تواصلت هموم ليفربول على الصعيد المحلي، بسقوطه على أرضه أمام جاره إيفرتون 0-2 مساء السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز ريتشارليسون (3) وجيلفي سيجوردسون (83 من ركلة جزاء) هدفي اللقاء، ليحقق التوفيز انتصارهم الأول في آنفيلد منذ 1999.

وتجمد رصيد ليفربول الذي تلقى هزيمته الرابعة على التوالي، عند 40 نقطة في المركز السادس، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله إيفرتون، علما بأن الأخير يتأخر بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة.

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