2021/02/20 | 22:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تضاعفت معاناة ليفربول مع الإصابات هذا الموسم، خلال مباراته أمام ضيفه وجاره إيفرتون مساء السبت، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وكانت النتيجة تشير إلى تقدم إيفرتون بهدف نظيف، عندما تعرض قائد الفريق جوردان هندرسون لإصابة، أرغمته على الخروج من الملعب قبل 16 دقيقة على نهاية الشوط الأول، ليدخل مكانه ناثانيل فيليبس.ويلعب هندرسون في قلب الدفاع هذه الأيام، نتيجة الإصابات المتلاحقة في خط دفاع الفريق والتي أبعدت كل من فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب حتى نهاية الموسم.ويأمل ليفربول في تجنب التعرض لرابع هزيمة على التوالي في الدوري، إضافة إلى إنعاش آماله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة جديدة تضع ليفربول في ورطة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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