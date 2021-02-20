ليفربول يتعرض لهزيمة تاريخية هي الأولى منذ عام 1923

2021/02/20 | 22:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أسقط فريق إيفرتون جاره وغريمه اللدود ليفربول في عقر داره (2-0)، في “ديربي الميرسيسايد” الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصعق المهاجم البرازيلي ريشارليسون “الريدز” بهدف مبكر، سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله النجم الكولومبي جيمس “خاميس” رودريغيز.

ومن ثم أحرز زميله الإيسلندي غيلفي سيغوردسون هدف الأمان الثاني، من ضربة جزاء، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، للهزيمة الرابعة على التوالي، وهي الرابعة على التوالي في معقله “أنفيلد” أيضا، وذلك لأول مرة منذ عام 1923، كما أن هذه الهزيمة الأولى “للريدز” على أرضه أمام إيفرتون، منذ عام 1999.

وتجمد رصيد ليفربول بعد هذه الهزيمة التاريخية، عند 40 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 40 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على إيفرتون بالذات، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

في حين، يتربع فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، قبل مباراته الصعبة، مساء غد الأحد، أمام مضيفه أرسنال، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.



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