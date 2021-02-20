صحة الكرخ توضح تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

2021/02/20 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 632 منها 142 اصابة من المشتبه بهم و 490 من التحري موزعة كالآتي:

أبو دشير—————- 23

ابو غريب —————24

الإسكان——————2

الاعلام——————18

البياع——————-16

التاجي —————–24

الحرية——————34

الخطيب—————–3

الدورة——————50

الدولعي—————–6

الرحمانية—————-4

السيدية —————–15

الشعلة—————–43

الصالحية —————-3

الطارمية—————-27

الطوبجي—————-5

العامرية —————-20

العطيفية—————-6

العلاوي—————–3

الغزالية —————–29

القادسية —————–6

الكاظمية —————-38

اللطيفية —————–6

المحمودية————–48

المنصور—————– 15

المواصلات—————4

اليرموك —————–20

اليوسفية —————–4

جكوك——————-6

حي الجامعة————– 24

حي الجهاد—————35

حي الخضراء ————–18

حي العامل—————30

حي العدل—————- 14

كرادة مريم—————-3

سكنة جانب الرصافة ——–6

الشفاء: 500..



الوفيات: 1

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