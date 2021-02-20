السليمانية..معرض تشكيلي يجسد بطولات قوات البيشمركة

2021/02/20 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جمعية الفنون الكورستانية، اليوم السبت، على قاعة الامن الاحمر في مدينة السليمانية معرضها التشكيلي الثاني لقوات البيشمركة.

وحضر افتتاح المعرض عدد من عوائل الشهداء وقوات البيشمركة ومجموعة من المثقفين والكتاب والصحفيين ومحبي الفن التشكيلي.

وشارك في المعرض 75 فنانا من جميع مناطق اقليم كوردستان وعرضوا 87 لوحة فنية جسدت نضال وبطولة ودور قوات البيشمركة ويستمر المعرض لمدة يومين.

PUKmedia خاص

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