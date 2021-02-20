كرميان..تسجيل 6 حالات مشتبه باصابتها بكورونا المتحور

2021/02/20 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة كرميان، اليوم السبت، عن تسجيل 6 حالات مشتبه باصابتها بفايروس كورونا المتحور في قضاء كلار.

وقال الدكتور سيروان محمد مدير عام دائرة صحة كرميان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: سجلنا اليوم السبت 6 حالات اصابة بكورونا في دار للمسنين بقضاء كلار، وان تلك الحالات يشتبه بان تكون من نوع كورونا المتحور.

واضاف: ان ابنة احدى الساكنات في دار المسنين عادت مؤخرا من بريطانيا وقامت بزيارة والدتها مؤخرا، وبسبب هذه الزيارة انتقل الفايروس الى مسن آخر و4 من كوادر الدار، ولا نعلم لحد الآن هل هو الفايروس القديم ام المتحور.

واشار الى ان 3 من حالات الاصابة هي من سكنة قضاء كلار والـ3 الآخرين هم من سكنة قضاء خانقين، موضحاً، ان الحالات المصابة ادخلت الى مستشفى قلا في قضاء كلار وهم ينتظرون نتيجة الفحوصات الطبية للتاكد من نوع الفايروس الذي اصابتهم.

PUKmedia خاص

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