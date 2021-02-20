2021/02/20 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقلية البازار جزء من عقلية الشرق في التفاوض – منقذ داغر (الرجل لا يُخدع من الآخرين،بل هو من يخدع نفسه) الأديب الألماني غوته.شاهدتُ مقابلتين بالانگليزي لوزيري خارجية ايران وأمريكا عن العقوبات والاتفاق النووي.وفي الوقت الذي تحدث فيه ظريف عن ضرورة رفع العقوبات الاميركية كمقدمة للتفاوض فأن بلنكن شدد على […]

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