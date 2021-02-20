2021/02/20 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية البرلمان : تضمين مستحقات العقود وشمول الاوائل وحملة الشهادات بالتعيينات بغداد – فائز جواد كشفت اللجنة المالية النيابية عن شمول الاوائل وحملة الشهادات العليا بالتعيينات وصرف مستحقات المباشرين منذ عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك تضمين رواتب الاجراء والمحاضرين وجميع العقود المشمولين بالقرار 315 في موازنة العام الجاري, مشيرة الى […]

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