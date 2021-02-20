2021/02/20 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيحة ..سرقة عجلات وأموال وأسلحة من شركة أمنية وسط الكرادة بغداد – الزمان كشف مراقبون عن تعرض احدى الشركات الامنية في منطقة المسبح وسط الكرادة الى سرقة كبرى برغم الاجراءات الامنية المشددة التي فاقت قيود كورونا وصعوبة التنقل من منطقة الى اخرى.وقال مراقبون انه (برغم من الاجراءات الامنية المشددة […]

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