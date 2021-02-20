الكويت تقرر منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر

2021/02/20 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قررت السلطات الكويتية، مساء اليوم السبت، منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر.وجاء القرار الذي أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.وقال بيان الإدارة العامة للطيران المدني: ”بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر“.وأضاف …

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