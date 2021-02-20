مرجع ديني يعلق على ’مجسم للكعبة’ في كربلاء

2021/02/20 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، السبت، على مجسم “للكعبة” ظهر في كربلاء وآثار ضجة واسعة بين الأوساط الشعبية. وقال المكتب الاعلامي للمرجع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ورد إلى المرجع الاسلامي والمحقق الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دامت بركاته) عدد من الاسئلة والاستفتاءات الشرعية …

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