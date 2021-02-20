الجَمال - محمود الرشيدي

2021/02/20 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي أُحب الجَمال ،نعم بكل صدق إنني أحبه ، هكذا وفقط هكذا....أخالني أمتلكه .



أنخدع في حدود أبعاده الوهمية وكأنني أنا رَاسِمُها .



تفاصيل قِوَام الجمال عندي هي مَن تُقِرُّ بذاتها مِن داخل الشيء هذا، وقد تكون ليست هي في غيره ، تتراقص مكوناته ببراعة كأنها عن قصد تُخْفِي جوهر هذا السراب الزئبقي ، لكي لا يُمَكِّن أيّ مُدْرِك من إدراك تعريف لهويته.أعلم جيداً، أن لغيري مِثْلُ حظي من الجمال، كبَصْم ......





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