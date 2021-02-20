مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

2021/02/20 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى طهران مساء اليوم السبت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.وكتب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت ان : مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حظي حين وصوله الى طهران باستقبال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراية بهروز كمالوندي.وتاتي زيارة غروسي الثانية الى طهران بعد تسلمه منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي بدأ العد العسكي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 شباط لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الاضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الايرانية./انتهى3

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