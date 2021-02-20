الكويت تقرر ايقاف دخول الاجانب لاراضيها حتى اشعار اخر

2021/02/20 | 23:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت السلطات الكويتية، مساء اليوم السبت، منع دخول الأجانب لاراضيها حتى إشعار آخر.واعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في بيان انه : وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا وبناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر.وأضاف البيان: سوف يسمح بدخول الركاب الكويتيين وسوف يخضعون للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي./انتهى3

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