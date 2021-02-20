أمانة بغداد تنشر تفاصيل جولة الكاظمي في شارع الجمهورية

2021/02/20 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت أمانة بغداد، السبت، تفاصيل الجولة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة أمين بغداد علاء معن في شارع الجمهورية.

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وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021) ، أنه "دعما لمشروع نهضة بغداد؛ زار اليوم السبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شارع الجمهورية وسط بغداد، واطلع الكاظمي على اعمال الاكساء الجارية هناك وعلى الجهود التي تقوم بها كوادر أمانة بغداد والعمل في أيام الحظر وتقديم افضل الخدمات للمواطنين ، فيما ابدى رئيس الوزراء ملاحظاته القيّمة حول سير العمل".

وأضاف، "كما تجول الكاظمي في شارع الرشيد واطلع على واقع المدينة، وطلب من أمين بغداد علاء معن الإعداد لمؤتمر دولي لاعمار العاصمة وبحضور مستشارين دوليين".

وتابع، "وتجول أمين بغداد ولليوم الثاني على التوالي في شوارع بغداد وازقتها؛ للاطلاع على الواقع البلدي والخدمي فيها، فقد زار مناطق الصدرية والكريمات والشواكة، واطلع على الخدمات التي تقدم للمواطنين كما استمع إلى شكاوى المواطنين ووجه بحلها فوراً".

وأشار البيان، إلى أنه "زار الأمين علاء معن، عدداً من البيوت التراثية في شارع حيفا وشدد على المحافظة عليها ووجه بإزالة كل التجاوزات عنها في الحال وحذّر من أي عمليات تخريب او تشويه لاصالتها من أي طرف؛ كونها تمثل الإرث الحضاري للمدينة ويجب المحافظة عليه".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى الكاظمي، جولة تفقدية في شوارع بغداد للاطلاع على حملة امانة بغداد لاعمال الاكساء والصيانة والتنظيف.

وذكر بيان لرئاسة الوزارء، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، صباح اليوم، برفقة أمين بغداد علاء معن جولة تفقدية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، امين بغداد "بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين".

وأشار البيان الى أن "الكاظمي التقى خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه سيادته بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين".

وتابع أنه " التقى ايضا بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

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