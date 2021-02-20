عطشان ضيول الإزيرجاوي(4-15) - عقيل الناصري وسيف عدنان القيسي

2021/02/20 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري_وسيف_عدنان_القيسي 1 - سيرته الذاتية :"...



تحتل دراسة الشخصيات التأريخية أهمية كبيرة من قبل الباحثين في مجال التأريخ، لما لهذا النمط من الدراسات من دور ليس في الكشف أسرار تلك الشخصيات والأدوار التتأريخية التي أدتها، بل الأمر يتعدى ذلك ليصل لدراسة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بتلك الأحداث التي ساهمت بصياغتها شخصية البحث، ونظراً لما يتميز به تأريخ العراق المعاصر من كونه ولوداً لا ينضب لمثل هذ ......





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