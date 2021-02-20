2021/02/20 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- الى المريخ :مثل كل العالم ، أهتم الدنماركيون بهبوط مركبة ناسا على سطح المريخ بسلام ، بعد رحلة استمرت حوالي ثمانية أشهر .



ولكن كان هناك إهتمام اضافي بسبب مشاركة تقنية دنماركية هامة في تصميم المركبة ، ستكون فاعلة في الإجابة على سؤال عن وجود حياة على الكوكب .



البروفسور جون لايف يورسنسن من الجامعة التكنولوجية ورئيس الفريق الذي طوّر تقنيات كاميرات المركبة الفضائية قال : ان هذه المساهمة الدنماركي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+46 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+46 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).