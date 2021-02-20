2021/02/20 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي القومية وفكرة الجماعة الجديدةانطلق انطون سعادة في تحديده لماهية الجماعة من تحديد ماهية ونوعية "الاجتماع البشري".



فقد وجد في الاجتماع البشري نوعين رئيسيين وهما كل من الاجتماع البدائي الذي تبنى روابطه الاجتماعية على أساس الدم، و"الاجتماع الراقي ورابطته الاجتماعية الاقتصادية مستمدة من حاجات الجامعة الحيوية للارتقاء والتقدم" .



واعتبر الرابطة الاقتصادية هي الرابطة الاجتماعية الأولى في حياة الإن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطون سعادة: مؤسس الفكرة القومية العملية(2) - ميثم الجنابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطون سعادة: مؤسس الفكرة القومية العملية(2) - ميثم الجنابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).