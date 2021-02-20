مصدر لـNRT يكشف عدد ضحايا القوات الأمنية في عملية الطارمية (صورة)

2021/02/20 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ثلاثة من أفراد قوات الحشد العشائري، فيما أصيب ثلاثة آخرين خلال عملية أمنية انطلقت وفقا لمعلومات استخبارية تفيد بوجود مضافة تابعة لداعش يتم فيها عقد اجتماع يضم عدد من مسلحي التنظيم في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (20 شباط 2021)، إن "ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي فوج الطارمية هم كل من أيسر وليد العبيدي، وعلي ضاري نجم العبيدي، ولؤي علي العبيدي، قتلوا خلال العملية الأمنية التي تم تنفيذها اليوم في قضاء الطارمية شمالي بغداد"، مبينا أن "الجرحى هم كل من إبراهيم حسين المشهداني، وكاظم خميس العنزي، وحسام اسماعيل العبيدي".

وكان قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى مقتل 5 مسلين تابعين لتنظيم داعش بينهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد واعلامي في ولاية الفلوجة، كانوا يخططون خلال الاجتماع لتنفي عمليات انتحارية داخل العاصمة بغداد.

وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من 30 شخصا في هجوم انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد تبنى تنظيم داعش تنفيذه.

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