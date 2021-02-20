انفجار يتسبب بفاجعة لعائلة في المثنى (صورة)

2021/02/20 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 26 دقیقة

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أفاد مراسلنا في المثنى، السبت، بوفاة شخصين وإصابة ثالث جميعهم من عائلة واحدة بانفجار مخلف حربي أثناء رعي الأغنام والبحث عن الكمأ في بادية المحافظة.

وقال مراسلنا اليوم، (20 شباط 2021)، انه "انفجرت مخلفات حربية على عائلة اثناء رعي الأغنام والبحث عن الكمأ في منطقة ابو خويمة بادية السلمان، مما أدى إلى وفاة شخصين، فيما تعرض الثالث (11 سنة) إلى إصابة بالغة".

وأوضح، انه تم "نقل الضحايا الى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية".

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