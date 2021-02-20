2021/02/20 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان يدعو واشنطن لعلاقات "ترضي الطرفين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يدعو واشنطن لعلاقات "ترضي الطرفين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يدعو واشنطن لعلاقات "ترضي الطرفين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).