2021/02/20 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي الزعماء العرب الى دعم وحدة الصف الفلسطيني.وقال في بيان : تمر القضية الفلسطينية اليوم بازمة حرجة وحساسة ذات جانبين الاول اقليمي دولي، والآخر فلسطيني فلسطيني.واضاف علاوي : لا نشك للحظة ان معالجة الجانب الثاني وتحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني وفق الاهداف والمصالح العليا وتحقيق امال ورغبات الشعب الفلسطيني الشقيق ومعه جميع الشعوب المحبة الشقيقة والصديقة، سيكون المقدمة والاساس لعلاج القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً، لذا فقد دعونا ولا نزال الى وحدة العمل الفلسطيني والاصطفاف مع الشرعية الفلسطينية، حيث تكمن المصلحة العليا لفلسطين الحبيبة وللعرب، الالتزام بالقرارات التي اتخذت من قبل القيادة الفلسطينية والقمم العربية بهذا الصدد.وتابع : اكرر تلك الدعوة اليوم، واتوجه مخلصا الى جميع القيادات العزيزة على قلوبنا بضرورة الالتفات الى تعزيز وحدة الصف واعلاء المصلحة العامة والابتعاد عن التنابز وكل ما من شأنه اضعاف الصف الداخلي، والتركيز على العمل للوصول الى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.كما ادعو جميع الاخوة من القادة والزعماء العرب الى دعم هذا التوجه وتجنب اي شكل من اشكال التدخل في خصوصيات العمل الفلسطيني./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو الزعماء العرب الى دعم وحدة الصف الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو الزعماء العرب الى دعم وحدة الصف الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).