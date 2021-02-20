وزارة الدفاع: القبض على احد عناصر ما يسمى بولاية كركوك

2021/02/20 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع عن القبض على احد عناصر ما يسمى بولاية كركوك .وذكر بيان للوزارة انه بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ورد الفعل السريع تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق للمديرية من الاطاحة باحد الارهابيين العاملين ضمن المفارز العسكرية لما يسمى بولاية كركوك بعد استدراجه لكمين محكم في احدى مناطق المحافظة.واضاف ان : الملقى القبض عليه هو احد العناصر الناشطة في تقديم الدعم اللوجستي لمضافات الدواعش وكان يروم القيام باعمال ارهابية تستهدف المدنيين العزل ويعد واحدا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب./انتهى3

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