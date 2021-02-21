2021/02/21 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

2203 مشاهدة

علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على الظهور الاخير لرغد صدام حسين ابنة الرئيس الأسبق، معتبرا أنه رسالة هزيلة تسببت بالضرر للسعودية، فيما انتقد حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتشكيله لجنة الفساد التي اتهمت مؤخرا بتعذيب المحتجزين عندها.

وقال المالكي في تصريحات تابعها "ان ار تي عربية"، 20 شباط 2021، بشأن ظهور رغد صدام حسين مؤخرا، "اذا رأينا ان البعث يريد العودة ستكون لنا مواقف اخرى وسنجعلهم يندمون"، معتبرا أن "ظهور ابنة المقبور هي رسالة هزيلة وضعيفة ويدل على نوايا خبيثة لم تتغير تجاه العراق"، مشيرا الى أن "السعودية تضررت من ظهور ابنة المقبور اكثر مما انتفعت".

وأكد المالكي أن "حزب البعث شيء مضى وانتهى ولن يعود".

وحول وضع الحكومة الحالية، قال المالكي إن "تشكيلة الحكومة فيها خلل كبير والقوى السياسية غير منسجمة معها"، مضيفا أن "الذين يقودون المظاهر المسلحة هم الذين جلبوا الحكومة الحالية، وأنها الوحيدة القادرة على انهاء المظاهر المسلحة".

ولفت المالكي الى أن "الكاظمي لا يملك الحق بتشكيل لجنة حكومية لمكافحة الفساد، وبعض المحتجزين عند لجنة مكافحة الفساد تعرضوا للتعذيب والضغوط"، مستدركا "يجب دعم المؤسسات الدستورية التي تكافح الفساد بدلا عن تشكيل لجان غير دستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يتحدث عن ظهور رغد ويوجه انتقادا لاذعا لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يتحدث عن ظهور رغد ويوجه انتقادا لاذعا لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).