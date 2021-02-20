2021/02/21 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلات خاصة مع أهم النجوم وأصحاب الأعمال الفنية المرشحة لجوائز الغولدن غلوب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاءات مع المرشحين للغولدن غلوب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاءات مع المرشحين للغولدن غلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).