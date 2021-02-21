أمطار ’’عشوائية’’ في 5 محافظات.. طقس العراق ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد

2021/02/21 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي محمد الكبيسي، اليوم السبت، حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم العراق يوم غد الأحد.

وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، ان "الاجواء في المنطقة الشمالية يوم غد الأحد ستكون غائمة جزئياً وغائمة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة وبطابع عشوائي في كل محافظات أربيل ودهوك والسليمانية ومناطق شمال وشرق نينوى وشمال كركوك تبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم وتتراوح درجات الحرارة مابين 6 إلى 11 درجة مئوية الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة".

واضاف، "اما المنطقة الغربية فإن الاجواء ستكون صحوة وغائمة جزئياً وغائمة خصوصاً في الغرب عند مدينة الرطبة تبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم وتتراوح درجات الحرارة مابين 10 إلى 15 درجة مئوية الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم في الساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة".

وتابع، ان "المنطقة الوسطىٰ ستكون الاجواء صحوة وغائمة جزئياً في بعض الأحيان تبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم وتتراوح درجات الحرارة مابين 14 إلى 18 درجة مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة".

وبين الكبيسي ان "المنطقة الجنوبية ستكون الاجواء فيها صحوة مع بعض السحب العالية والمتوسطة مع احتمالية تساقط زخات خفيفة ومتفرقة أقصى جنوب محافظة المثنى فقط ترتفع درجات الحرارة بحدود درجة الى درجتين مئويتيين لتسجل مابين 19 إلى 23 درجة مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة تنشط إلى 30 كم في الساعة".

وتوقع أن "تبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجلته هذا اليوم بينما ترتفع بشكل قليل جنوب البلاد، لتكون في محافظة دهوك: 6 درجات مئوية، محافظة أربيل: 9 درجات مئوية، محافظة السليمانية: 7 درجات مئوية، محافظة نينوى: 10 درجات مئوية، محافظة كركوك: 11 درجة مئوية، محافظة ديالى: 15 درجة مئوية، محافظة صلاح الدين: 14 درجة مئوية، محافظة الأنبار: 15 درجة مئوية شرقاً إلى 10 درجات مئوية غرباً، العاصمة بغداد: 17 درجة مئوية، محافظة بابل: 18 درجة مئوية، محافظة كربلاء: 17 درجة مئوية، محافظة النجف: 18 درجة مئوية، محافظة واسط: 17 درجة مئوية، محافظة الديوانية: 19 درجة مئوية، محافظة ذي قار: 21 درجة مئوية، محافظة ميسان: 20 درجة مئوية، محافظة المثنى: 21 درجة مئوية، محافظة البصرة: 23 درجة مئوية".

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