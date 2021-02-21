2021/02/21 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تسلمت تركيا، اليوم السبت، من إسبانيا قيادة المجموعة الدائمة الثانية في حلف شمال الأطلسي "SNMCMG-2" المعنية بالعمليات المضادة للألغام.وأفادت وزارة الدفاع التركية أن تسليم القيادة لقائد الأسطول التركي، الأميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، جرى خلال مراسم أقيمت في المدرسة الحربية البحرية بمدينة اسطنبول.وبعد توقيعه على وثيقة الاستلام، قال تاتلي أوغلو إن المجموعة ستنفذ مهاما في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لمدة شهرين، مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر تحقيق نجاحات رائعة خلال هذه الفترة.بدوره، قال العقيد البحري يوسف قره غوله، الذي سيتولى مهمة آمر المجموعة المذكورة، إنه يشعر بالفخر لمنحه هذه الفرصة، ولفت إلى أنه سيؤدي هذه المهمة لغاية 16 أبريل المقبل.وانتقلت قيادة المجموعة من سفينة "ESPS Tajo" التابعة للبحرية الإسبانية إلى سفينة "TCG Sokullu Mehmet Paşa" التابعة للبحرية التركية.وتمثل تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية ضمن الناتو من حيث عدد العسكريين بعد الولايات المتحدة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتسلم قيادة قوة في حلف شمال الاطلسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تتسلم قيادة قوة في حلف شمال الاطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).