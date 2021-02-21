إيران تغلق عدة نقاط عبور مع العراق لكبح انتشار سلالة كورونا البريطانية

2021/02/21 | 00:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن إغلاق عدة نقاط عبور مع العراق، لكبح انتشار سلالة فيروس كورونا البريطانية في بلاده....

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