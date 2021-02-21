الصحة تحسم جدل ’المفراس’ في تشخيص السلالة الجديدة

2021/02/21 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عزا عضو الفريق الإعلامي الطبي، في وزارة الصحة، زياد حازم، السبت، ارتفاع الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، إلى عدة أسباب، فيما تحدث عن طبيعة الفحوصات المتعلقة بالسلالة الجديدة.

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وقال حازم في تصريح للقناة الرسمية، وتابعها "ناس" (20 شباط 2021): إن "هناك عدة أسباب رئيسية وراء ارتفاع الاصابات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها أن السلالة الجديدة أسرع انتشاراً بنحو 50 إلى 70، مقارنة بالسلالات السابقة، وتهاون المواطنين مع الإجراءات الصحية، فضلاً عن الانتقال الموسمي من الشتاء إلى الربيع، وتباين درجات الحرارة بين النهار والليل، وهذا الوقت تزداد فيه الامراض التنفسية وكذلك الحساسية ومن ضمنها كورونا".

وأضاف، أن "السلالة الجديدة ضربت الأطفال دون 16 سنة، بعد أن كانوا محصنين من الجائحة السابقة بسبب مناعتهم القوية"، مشيراً إلى أن "الصحة لديها فرق مشتركة تقوم بالتجول والتفتيش لتحجيم الوباء".

وتابع، أن "البروتوكول العلاجي السابق أثبت جدارته مع السلالة الجديدة"، لافتاً إلى "عدم وجود ما يثبت أن السلالة الجديدة لا تكتشف إلا بالمفراس، لكن تقنياً أخذ المسحة قد يؤثر على هذا الشيء".

وأكد أن " تشخيص كوفيد 20 يعتمد على المسحات والمفراس والعلامات والأعراض السريرية".





وحذر وزير الصحة حسن التميمي، في وقت سابق السبت، من التزايد المستمر في مؤشر اصابات كورونا، مؤكدا أن نحو 3 ملايين جرعة ستصل للعراق.

وقال التميمي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس" (20 شباط 2021)، إن "البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين ونحذر منها".

وأكد "نراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي ولاحظنا التزاماً من قبل المواطنين بارتداء الكمامة".

واشار الى ان "أغلب الإصابات بالسلالة الجديدة وقلقون من ارتفاعها"، مبينا "أغلقنا العديد من الصيدليات التي تتلاعب باسعار الكمامات".

ولفت الى ان "الأسبوع الأخير من شهر شباط سيصل لقاح كورونا للعراق بكمية 3.4 مليون جرعة"، مؤكدا أن "الأولوية باللقاح لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية وكبار السن".

وطمأنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق السبت، المواطنين، بجهوزية ملاكاتها لاستقبال المصابين، فيما أعلنت توفير أرقاماً ساخنة تعمل على مدار الساعة.

وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021): إن "وزارة الصحة تطمئن المواطنين، بأن ملاكاتها الطبية والصحية، أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء، والتحضير لاستقبال المصابين طبقا لمعايير منظمة الصحة الدولية، والمؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاضا بعدد الوفيات".

وأضاف، "تدعو الوزارة، المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم، بعدم التردد لمراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي؛ لتلقي العلاجات اللازمة".

وتابع، "وحددت الأرقام الساخنة الآتية لغرض الإبلاغ عن الحالات، وعلى مدار الساعة:

07901925947

07901925648

07901908061

فضلا عن رقم الإسعاف الفوري 122

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