مصر الأولى عربيا.. أقوى جيوش العالم في 2021

2021/02/21 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفه لعام 2021 لأكثر جيوش العالم قوة، وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف على أنها الدولة الممتلكة للجيش الأقوى في العالم، بينما لم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى.

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