قصف على قاعدة جوية شمال بغداد وإصابة موظف عراقي في صيانة طائرات أف ١٦

2021/02/21 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطارمية (العراق)-(أ ف ب) – استهدفت صواريخ السبت قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة موظف عراقي في شركة أميركية مكلفة صيانة طائرات اف-16، وفق ما أفادت مصادر أمنية.وجاء القصف إثر عملية مداهمة شنّتها القوات العراقية مدعومة بالحشد العشائري على تجمّع لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في الطارمية شمال العاصمة العراقية.[…]

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