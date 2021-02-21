2021/02/21 | 01:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع المناصب داخل المؤسسات العراقية: مساع صدرية لتفكيك "دولة المالكي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع المناصب داخل المؤسسات العراقية: مساع صدرية لتفكيك "دولة المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).