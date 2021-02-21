علماء: بطء التطعيم يعزز فرص ظهور سلالات جديدة من كورونا

2021/02/21 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد علماء أن معدلات الانتقال المرتفعة لفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع التحصين الجزئي والبطيء ضد الفيروس، تشكل مخاطر تزيد من احتمالات ظهور متغيرات من الفيروس، قد تكون أكثر قابلية للانتشار أو أكثر فتكا.

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