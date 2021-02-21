هزة أرضية تضرب سواحل غربي تركيا

2021/02/21 | 01:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وذكرت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعة التركية"AFAD"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الهزة وقعت في مياه البحر المتوسط عند الساعة 20:00 بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

وأضافت أن الهزة وقعت في البحر، قرب منطقة مرمريس الساحلية التابعة لموغلا، وعلى عمق 19.75 كلم.

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