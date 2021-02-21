إسرائيل تقول إن لقاح فايزر فعّال بنسبة 95,8 بالمئة

2021/02/21 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر-بايونتيك يوفر مناعة بنسبة 95,8 بالمئة ضد فيروس كورونا.وبدأت الدولة العبرية في 19 كانون الأول/ديسمبر حملة تلقيح واسعة تعتبر من بين الأسرع في العالم، إثر توقيعها اتفاقا مع مختبر فايزر يخولها الحصول بسرعة على ملايين الجرعات في مقابل توفير […]

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