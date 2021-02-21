2021/02/21 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).