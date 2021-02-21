الكاظمي في الطارمية لمتابعة العمليَّة الأمنيَّة ضد «داعش}

2021/02/21 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، زيارةً إلى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقيَّة التي انطلقت للقضاء على ما تبقَّى من عصابات “داعش”.

وتأتي الجولة ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالقضاء على عصابات “داعش” والتي أدت إلى قتل قيادات الإرهاب.

وأوضح بيانٌ لمكتبه الإعلامي، أنَّ الكاظمي زار مقرَّ اللواء 59 عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش وقائد عمليات بغداد.

واجتمع الكاظمي بعددٍ من القادة الأمنيين، واستمع إلى إيجاز عن تطورات الوضع الأمني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكريَّة والأمنيَّة التي تُنفَّذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها.

ووجَّه الكاظمي بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابيَّة، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسِه، على الجهود المتميِّزة التي اثمرت قتلَ عددٍ من الإرهابيين المطلوبين.

وثمَّن القائدُ العام للقوات المسلحة جهودَ المقاتلين الأبطال، الذين يحققون الأمن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقيَّة للإرهاب.

وكان قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل العمليَّة الأمنيَّة في شمال بغداد.

وقال سليم: إنَّه “في الساعة 3:30 من فجر السبت، تحرَّكت قوةٌ من قيادة عمليات بغداد متمثلة ب‍لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة بعد ورود معلومات استخبارية من مضافة للعدو بأنَّه سيتم عقدُ اجتماع لعناصر داعش الإرهابية فيها، باتجاه تلك المضافة وتمكنت من قتل 5 من الإرهابيين منهم وأهمهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد ومن الدرجة الثانية من الأهمية إعلامي ولاية الفلوجة”.

وأضاف أنَّه “وبحسب معلومات استخباريَّة فإنَّ الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابيَّة وانتحاريَّة داخل العاصمة بغداد”.

من جانب آخر، وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت أمينَ بغداد بالإعداد لعقد مؤتمرٍ دولي لإعمارِ العاصمةِ بغداد.

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