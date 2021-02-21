2021/02/21 | 02:51 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: عمر عبد اللطيف
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وصلت تحضيرات مفتشيَّة آثار ذي قار استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان إلى المحافظة إلى نحو 70 بالمئة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: استعدادات زيارة بابا الفاتيكان وصلت إلى 70 %) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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