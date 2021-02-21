ذي قار: استعدادات زيارة بابا الفاتيكان وصلت إلى 70 %

2021/02/21 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

وصلت تحضيرات مفتشيَّة آثار ذي قار استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان إلى المحافظة إلى نحو 70 بالمئة.

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