البرازيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/02/21 | 03:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 57472 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر ، مع رصد 1212 وفاة جراء المرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 57472، ليصل العدد الإجمالي إلى 10139148 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1212 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 245977 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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