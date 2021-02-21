فيديو مرعب.. احتراق محرك طائرة بعد إقلاعها من مطار غربي أميركا

2021/02/21 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شابة تُدعى ميكائيلا غيوليا، السبت، مقطع فيديو يظهر احتراقا مروعا لمحرك طائرة الركاب، بوينغ 200-777، تابعة لشركة "يونايتد"، خلال تحليقها بعيدا عن الأرض، بعد إقلاعها من ولاية كولورادو الأميركية، وقالت إن والديها كانا على متن الطائرة.

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