خالد درارني يتحدث للحرة: سأواصل معركتي من أجل حرية الصحافة في الجزائر

2021/02/21 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الصحفي الجزائري، خالد درارني، أن معركته "من أجل حرية الصحافة" لم تتنهي بعد، وتعهد "سأواصل معركتي هذه كصحفي من أجل صحافة حرة ومستقلة في الجزائر".

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